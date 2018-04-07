Пореченков назвал обидевших Козловского бездарными «мусорными троллями»

Российский актер Михаил Пореченков встал на защиту коллеги Данилы Козловского, который заявил, что в России «сплошная ненависть и хамство», сообщает НСН.

«Козловский грубо высказался не в отношении России, он высказался в отношении интернета, этой мировой помойки. Есть огромное количество мусорных троллей, которые рассчитывают на такую реакцию, раздражая людей, потому что сами они глубоко бездарные люди», — заявил Пореченков.

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Он также добавил, что поддержит Козловского, который тратил на производство фильма силы и нервы, и заметил, что о ее качестве должны судить люди, которые профессионально занимаются кино.

Ранее российский кинорежиссер Алексей Учитель тоже заступился за Козловского.