Юрия Абрамочкина похоронят на Ваганьковском кладбище

Советский и российский фотограф Юрий Абрамочкин будет похоронен 9 апреля на Ваганьковском кладбище Москвы, передает РИА «Новости» со ссылкой на его близких родственников.

«Отпевание Юрия Васильевича Абрамочкина состоится в 12.00 в главном храме Ваганьковского кладбища в понедельник 9 апреля 2018 года. Похороны после прощания там же», — сообщил один из его родственников.

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Легенда отечественной фотожурналистики, обладатель престижных международных премий Юрий Абрамочкин скончался в ночь на 5 апреля на 82-м году жизни.

Абрамочкин работал в информационном агентстве печати «Новости» (сейчас «Россия сегодня»), снимал для журналов Life, Stern, Paris Match. Героями его фотографий становились и простые люди, и символы эпохи: Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин, Андрей Сахаров. Был участником множества выставок.

В агентство «Новости» Юрий Абрамочкин пришел в 1960 году и проработал там специальным фотокорреспондентом до декабря 2003 года.