Путин похвалил деятелей искусства за веру в отечественную культуру

Глава государства Владимир Путин на вручении президентской премии в области литературы и искусства для детей и юношества высоко оценил работу деятелей искусства, сообщает РИА «Новости».

«Все вы одинаково тонко чувствуете нерв времени, понимаете, что действительно полезно, что важно для людей, и пробуждаете в них желание созидать, обретать новые знания, новые чувства, высокие чувства. И, кончено, всех вас объединяет вера в отечественную культуру, ее великая гуманитарная миссия, ее значимость для сбережения России, нашего народа. Вы служите культуре беззаветно и честно, и ваши блестящие достижения добавили ей очень много самобытных ярких граней и страниц», — сказал собравшимся Путин.

Премия президента в области литературы и искусства присуждается с 2013 года, всего учреждены три награды в 2,5 млн руб. каждая. В частности, в этом году награду получит автор рок-оперы «Юнона и Авось», композитор Алексей Рыбников.