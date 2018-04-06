Раймонд Паулс сожалеет об уходе «Новой волны» из Латвии

Российско-латвийский композитор Раймонд Паулс высказал свое отношение к уходу конкурса «Новая волна» из Латвии, пишет «Взгляд» со ссылкой на латвийские СМИ.

«Важно, чтобы происходило какое-то движение, чтобы были фестивали разной музыки. Этим мы можем привлечь к себе интерес. Мы уже забыли, что в свое время этому способствовал конкурс «Новая волна», шум был, деньги были. Теперь его закрыли, нет ни шума, ни денег», – констатирует композитор. Сейчас он иногда дарит песни исполнителям, которые не могут позволить себе их покупку — так, больше десятка песен он подарил латвийской певице Кристине Праулине.

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«В Москве за каждую песню платят бешеные деньги, особенно, если понимают, что будет хит. Там дай бог как грабят. А у нас не с кого взять, я же Кристине не скажу «Дай мне денег!», – сказал Паулс.

В прошлом году Раймонд Паулс назвал «больным» латыша, пожаловавшегося на его русский.

Ежегодный международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна» с 2002 по 2014 год проводился в латвийской Юрмале, в 2015 году конкурс «переехал» в Сочи.