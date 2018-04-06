Машков о своем назначении худруком «Табакерки»: я не волнуюсь, потому что это моя жизнь

Актер и режиссер Владимир Машков, назначенный новым художественным руководителем «Табакерки», считает свой пост огромной ответственностью, пишет РИА «Новости».

«Я не волнуюсь, потому что это моя жизнь. Я чувствую себя в крайней степени собранности. Волнение — это прекрасно для любого актера, но как меня учил мой великий учитель Олег Павлович Табаков, дело надо делать», — поделился Машков с журналистами.

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Новый худрук намерен продолжать дело Станиславского и будет руководить театром согласно традициям, заложенным Табаковым.

Ранее стало известно, что Владимир Машков сменит скончавшегося в марте Олега Табакова на посту худрука «Табакерки».