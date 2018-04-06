Фильм о Хане Соло покажут на Каннском кинофестивале

На 71-ом международном Каннском кинофестивале покажут фильм «Хан Соло: Звездные войны. Истории». Об этом сообщает Deadline.

По данным портала, приключения Хана Соло будут показаны на фестивале 15 мая, за десять дней до премьеры картины в мировом прокате.

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Главную роль в картине сыграл Олден Эренрайк. В ленте также снимались Эмилия Кларк, Вуди Харрельсон, Дональд Гловер. Режиссером картины выступил Рон Ховард.

Ранее сообщалось, что 71-й Каннский фестиваль откроется триллером иранского режиссера Асгара Фархади «Все знают». Главные роли в картине сыграли Пенелопа Крус и Хавьер Бардем.