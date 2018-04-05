Скончался снимавший Гагарина и Кастро фотограф Абрамочкин

Легенда отечественной фотожурналистики, обладатель престижных международных премий Юрий Абрамочкин скончался в ночь на 5 апреля на 82-м году жизни, пишет РИА «Новости» со ссылкой на дочь фотографа Татьяну. Ранее о смерти Абрамочкина в своем Facebook также сообщил фотограф Владимир Яроцкий.

Абрамочкин работал в информационном агентстве печати «Новости» (сейчас «Россия сегодня»), снимал для журналов Life, Stern, Paris Match. Героями его фотографий становились и простые люди, и символы эпохи: Фидель Кастро, Михаил Горбачев, Юрий Гагарин, Андрей Сахаров. Был участником множества выставок.

В агентство «Новости» Юрий Абрамочкин пришел в 1960 году и проработал там специальным фотокорреспондентом до декабря 2003 года.