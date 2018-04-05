Путин поздравил радиостанцию «Авторадио» с 25-летием

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму коллективу радиостанции «Авторадио».

В своем обращении президент отметил, что за 25 лет радиостанция нашла множество поклонников и вышла в лидеры отечественного радиоэфира. «Настраиваясь на частоту любимого радио, миллионы людей в нашей стране и за её пределами знакомятся с актуальными, интересными новостями, слушают отличную музыку, получают заряд бодрости и хорошего настроения», — говорится в телеграмме Путина. Глава государства также похвалил коллектив за участие в реализации просветительских и благотворительных инициатив, поддержку исторических проектов и продвижение здорового образа жизни.

«Авторадио» впервые вышло в эфир в 1993 году. Сейчас вещает в более чем 1,3 тыс городов России и других стран мира. Ежегодно проводит Международный музыкальный фестиваль «Дискотека 80-х».