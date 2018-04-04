80-летний актер Юрий Назаров получил травму головы на съемках криминального сериала

В Апатитах на съемочной площадке сериала «Полярный-17» получил травму актер Юрий Назаров, сообщает портал «ХибИнформБюро».

80-летний актер поскользнулся на льду и сильно ударился головой, с места происшествия его увезла машина скорой помощи. Госпитализация артисту не потребовалась.

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Юрий Назаров — народный артист России, снимался в картинах «Земля Санникова», «Маленькая Вера», «Андрей Рублёв».

Криминальный сериал «Полярный-17» выйдет на экран в декабре этого года. Также в сериале о живущем по законам «лихих девяностых» северном городе играют Михаил Пореченков и Иван Охлобыстин.