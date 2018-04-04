Худрук Театра.doc Михаил Угаров будет похоронен на Троекуровском кладбище

Основатель и художественный руководитель московского Театра.doc Михаил Угаров будет похоронен на Троекуровском кладбище 5 апреля, пишет агентство «Москва» со ссылкой на источник в театре.

Отпевание и прощание пройдет в Храме Святой Живоначальной Троицы в Хохлах предположительно в 11:30 в четверг. Похороны состоятся сразу после церемонии прощания.

Драматург и режиссер Михаил Угаров скончался от сердечного приступа 1 апреля в возрасте 62 лет. Ранее сообщалось, что Театр.doc в течение суток собрал необходимые средства для похорон режиссера на Троекуровском кладбище, где покоятся члены его семьи.