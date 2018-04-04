Дмитрий Медведев поздравил с 80-летием поэта Илью Резника

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил поэта, худрука детского ансамбля «Маленькая страна», народного артиста России Илью Резника с 80-летием.

«Вы – автор всенародно любимых песен, а также весёлых и добрых стихов для детей. Своим поэтическим искусством Вы пробуждаете в людях добрые и светлые чувства, дарите им яркие эмоции. Ваши песни наполнены неподдельной искренностью, рассказывают о любви, верности. Их хорошо знают, поют и очень любят люди разных поколений», — отметил Медведев в своей телеграмме.

Илья Резник — член Союза писателей Москвы, член Союза литераторов России, автор песен Аллы Пугачевой, Михаила Боярского, Софии Ротару. Имеет множество наград, в 2018 году удостоен нагрудным знаком министерства культуры «За вклад в российскую культуру».