Мединский пообещал не разрывать культурные связи с Британией

Министр культуры России Владимир Мединский заявил, что Россия не будет разрывать культурные связи с Британией, а также не отменит ранее профинансированные программы обмена, передает РИА «Новости».

«Мы не собираемся разрывать культурные связи и отменять программы культурного обмена с Великобританией, которые мы ранее спланировали и уже профинансировали», — сказал Мединский.

Ранее сообщалось, что Британский Совет сообщил о прекращении своей деятельности в России.