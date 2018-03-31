Путин поздравил Збруева с юбилеем

__is_photorep_included11701970: 1

Президент России Владимир Путин поздравил актера, народного артиста РСФСР Александра Збруева с 80-летием, сообщается на сайте Кремля.

«Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актеров, достойным представителем легендарной плеяды «ленкомовцев». Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме.

Президент также пожелал Збруеву доброго здоровья и творческой энергии.