Путин поздравил Збруева с юбилеем
Президент России Владимир Путин поздравил актера, народного артиста РСФСР Александра Збруева с 80-летием, сообщается на сайте Кремля.
«Вас по праву считают одним из наиболее талантливых и известных российских актеров, достойным представителем легендарной плеяды «ленкомовцев». Ваши работы в кинематографе и на сцене родного театра неизменно становятся большим событием и надолго остаются в памяти благодарных зрителей», — говорится в поздравительной телеграмме.
Президент также пожелал Збруеву доброго здоровья и творческой энергии.