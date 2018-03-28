Грозивший раскрыть голливудских педофилов актер заявил о нападении

Актер Кори Фельдман, грозивший раскрыть голливудских педофилов, заявил о нападении в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает People.

Фельдман опубликовал в соцсетях фотографии, на которых он лежит на больничной койке.

По словам актера, когда он сидел в автомобиле, к нему подошли трое мужчин, и один из них совершил нападение. Охрану в этот момент отвлекли.

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Фельдман считает, что это ответ на его выступления против педофилов в Голливуде.

Как сообщает Los Angeles Times, полиция проводит расследование.

Ранее сообщалось, что Фельдман собирает деньги на документальный фильм о педофилах в Голливуде.