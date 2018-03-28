СМИ: Amazon потратит $1 млрд на конкурента «Игры престолов»
Компания Amazon якобы потратит $1 млрд на конкурента сериала «Игра престолов» от HBO, сообщает Vanity Fair.
Как утверждается, речь идет не об экранизации вселенной «Властелина колец», стоимость которой оценивают в $500 млн.
По имеющимся данным, Amazon ведет переговоры, связанные с адаптацией популярной книжной серии «Задача трех тел» китайского писателя-фантаста Лю Цысиня. Предположительно, будет три сезона.
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На данный момент обладателем прав является глава Youzu Interactive Линь Ци.
В 2015 году Лю Цысинь получил литературную премию «Хьюго» за лучший роман.