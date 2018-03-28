Медведев в поздравлении Александру Митте: вы обладаете особым талантом

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил народного артиста России Александра Митту с 85-летием, сообщает сайт правительства.

«Вы обладаете особым талантом – и режиссера, и сценариста, и писателя. Все это помогает Вам создавать реалистичные, глубокие и во многом философские фильмы», — заявил Медведев.

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По его словам, ленты Митты не просто интересны, они заставляют зрителей чувствовать, размышлять, радоваться, грустить, сопереживать героям.

Как отметил премьер-министр, Митта успешно сочетает творчество с педагогической деятельностью, воспитывает новое поколение режиссеров.