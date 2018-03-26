Песков назвал «абсурдом» сообщения о замалчивании федеральными каналами пожара в Кемерово

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полным абсурдом» сообщения о том, что федеральные каналы специально замалчивают пожар в Кемерово, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, по первым данным никто не мог предположить, что трагедия повернется в таком масштабе.

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«Но когда уже стал понятен ужасающий масштаб этой трагедии, я сам вчера смотрел телевизионные новости, коих в воскресенье не так много, и я видел материалы про это», — отметил Песков.

Как добавил пресс-секретарь главы государства, «запрет на плохие новости» — это полный абсурд.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин из-за трагедии в Кемерово перенес церемонию вручения премии молодым деятелям культуры и премии в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества.