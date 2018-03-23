Матвиенко: базовый закон о культуре могут принять в ближайшее время

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что базовый закон о культуре могут доработать и принять в ближайшее время, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Об этом она сказала на открытии Московского культурного форума.

Как отметила сенатор, росту интереса к культуре немало способствовали три тематических года — культуры, литературы, российского кино.

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«Их результатом, помимо всего прочего, стало утверждение основ государственной культурной политики, стратегии государственной культурной политики на период до 2030 года», — подчеркнула Матвиенко.

По ее словам, в Совфеде рассчитывают, что деятели культуры примут в подготовке документа самое активное участие.