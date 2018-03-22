Самая большая в Японии статуя Годзиллы появилась в Токио

Новая статуя Годзиллы появилась у одного из торговых центров в Токио, сообщает «Киодо».

Высота монстра составляет три метра, включая платформу. Как утверждается, это самая большая статуя Годзиллы в Японии.

У монумента также есть табличка с цитатой «Род людской должен сосуществовать с Годзиллой».

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Предыдущая статуя, находившаяся на этой же площади, имела надпись «Не думаю, что эта Годзилла последняя».

В 2015 году Годзиллу назначили туристическом послом в Токио.