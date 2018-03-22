Швыдкой рассказал о влиянии дела Скрипаля на гастроли Большого театра в Британии

Специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассказал о влиянии дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля на гастроли Большого театра в Великобритании. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва».

«Я думаю, что это не отразится на гастролях Большого или Мариинского театров в Великобритании, они как раз два года ездили туда поочередно, так и будут. Потому что очень много, много коммерческих гастролей», — заявил Швыдкой.

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По его словам, он не может сказать, что международные культурные связи испытывают какой-то кризис.

Ранее источник рассказал о планах ЕС в отношении России по делу Скрипаля.