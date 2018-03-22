Суд принял решение по иску французского автора песен к Киркорову

Савеловский суд Москвы принял решение по иску французского автора песен Жильбера Синуэ к российскому певцу Филиппу Киркорову, сообщает РИА «Новости».

«В удовлетворении исковых требований отказать в полном объеме», — заявила судья Светлана Лысенко.

Реклама

Синуэ требовал взыскать с Киркорова 15,5 млн руб. за якобы плагиат песни, которую исполняла певица Далида. Как утверждал француз, российский артист исполнял кавер-версию на арабский вариант композиции Io t'amero — Helwa ya Baladi под названием «Шелковый путь».

Первым французским композитором, который пытался судиться с Киркоровым, был Дидье Маруани. В 2016 году он подал в Мосгорсуд иск на 75 млн руб. за нарушение авторских прав из-за песни «Жестокая любовь». Француз утверждал, что это переработка его песни Symphonic Space Dream. Но суд не принял иск к рассмотрению из-за нарушения правил подсудности.

В ноябре того же года полиция задержала Маруани и его юриста Трунова в центре Москвы из-за заявления Киркорова о вымогательстве у него €1 млн. Позднее композитора и адвоката отпустили, а дело о вымогательстве возбуждать не стали.