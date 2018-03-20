В Литве предложили добавить Киркорова в «черный список»

В Литве предложили добавить российского певца Филиппа Киркорова в «черный список», сообщает Sputnik.

С такой инициативой выступил депутат от партии «Союз Отечества — Христианские демократы Литвы» Лауринас Касчюнас.

Он рассказал, что направил свою инициативу в литовский МИД еще в конце января «не столько за песни, сколько за публичные заявления», в которых Киркоров положительно высказывался о присоединении Крыма к России.

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«После этого я получил ответ, что это не будет сделано», — отметил Касчюнас и добавил, что теперь можно видеть последствия.

Ранее сообщалось, что Киркоров спел на избирательном участке в Вильнюсе.