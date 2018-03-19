Опубликовано первое фото Рене Зеллвегер в роли Джуди Гарленд
Опубликована первая фотография актрисы Рене Зеллвегер в роли звезды Голливуда Джуди Гарленд, сообщает Variety.
Над биографическим фильмом «Джуди» работают компании Pathé, BBC Films и Ingenious Media.
Съемки проходят в Лондоне. Действие разворачивается в конце 1960-х годов, когда Гарленд приехала с концертами в столицу Великобритании незадолго до своей смерти (она скончалась 22 июня 1969-го).
В ленту войдут и некоторые наиболее известные номера актрисы, в том числе песня Somewhere Over The Rainbow. Кроме того, зрителям расскажут о жизни Гарленд вне сцены.
Зеллвегер — лауреат премии «Оскар». Она известна по фильмам «Холодная гора», «Чикаго», «Дневник Бриджет Джонс».
Ранее сообщалось, что представитель Зеллвегер прокомментировал новый иск против Харви Вайнштейна.