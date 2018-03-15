Путин может приехать на церемонию прощания с Табаковым
Президент России Владимир Путин может приехать на церемонию прощания с народным артистом СССР Олегом Табаковым. Как сообщает корреспондент «Газеты.Ru», об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Траурное мероприятие проходит в МХТ имени Чехова.
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Проститься с Табаковым пришли, в частности, его ученики, в том числе актер Владимир Машков и режиссер Константин Богомолов.
Ранее сообщалось, что Путин назвал Табакова поистине народным любимцем.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию церемонии прощания.