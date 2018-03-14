Россияне высказались о качестве отечественного кино

Россияне высказались о качестве отечественных фильмов, сообщает Фонд кино на своем сайте.

Исследование проводилось ВЦИОМ по заказу Фонда кино в начале 2018 года. В опросе приняли участие более 8 тыс. зрителей из 12 городов.

«Более половины респондентов (61%) отметили, что качество российских фильмов стало лучше по сравнению с предыдущими годами», — говорится в сообщении.

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В обратном уверены 4% опрошенных, еще 25% полагают, что качество отечественного кино за последние пару лет не изменилось.

Также оказалось, что среднестатистическому зрителю 30 лет, он ходит в кино один-два раза в месяц, а за последний год посмотрел в кино 15 фильмов. Картину для просмотра выбирает более чем за сутки до сеанса.

Каждый четвертый посетитель кинотеатра (27%) стал ходить в кино чаще, чем год назад, а 55% аудитории ходили в кино с той же частотой.

Ранее сообщалось, что фильм «Движение вверх» стал вторым по популярности за всю историю российского проката.