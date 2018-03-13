Болдуин вновь оценил твиты Трампа

Актер Алек Болдуин вновь оценил твиты президента США Дональда Трампа, касающиеся передачи Saturday Night Live. Об этом сообщает Entertainment Weekly.

В этой программе Болдуин пародирует Трампа.

По словам актера, противостояние с главой государства в твиттере — «сюрреалистический» опыт.

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Что касается критики со стороны Трампа, то Болдуин отметил, что никто никого не заставляет смотреть это шоу.

Ранее сообщалось, что Трамп ответил «агонизирующему» Болдуину.

Также сообщалось, что Болдуин заявил о намерении пародировать Трампа до импичмента президента.