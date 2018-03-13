Болдуин вновь оценил твиты Трампа
Актер Алек Болдуин вновь оценил твиты президента США Дональда Трампа, касающиеся передачи Saturday Night Live. Об этом сообщает Entertainment Weekly.
В этой программе Болдуин пародирует Трампа.
По словам актера, противостояние с главой государства в твиттере — «сюрреалистический» опыт.
Реклама
Что касается критики со стороны Трампа, то Болдуин отметил, что никто никого не заставляет смотреть это шоу.
Ранее сообщалось, что Трамп ответил «агонизирующему» Болдуину.
Также сообщалось, что Болдуин заявил о намерении пародировать Трампа до импичмента президента.