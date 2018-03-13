Путин назвал Табакова поистине народным любимцем

Президент России Владимир Путин назвал актера и режиссера Олега Табакова поистине народным любимцем, сообщает сайт Кремля.

«Олег Павлович Табаков был выдающимся режиссером и актером, творческим, увлеченным, безмерно обаятельным человеком», — отметил Путин.

Реклама

По его словам, Табаков всегда работал вдохновенно, с полной душевной отдачей, был настоящим центром притяжения для талантливых единомышленников.

Как добавил глава государства, уход артиста — огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, учеников и многочисленных поклонников, для всей России.

Табаков скончался на 83-м году жизни.