Агент Сигала прокомментировал участие актера на выборах президента России

Голливудский актер и продюсер с российским гражданством Стивен Сигал хотел бы принять участие в выборах президента России, но не сможет проголосовать, так как будет находиться в штате Аризона. Об этом РИА «Новости» рассказал агент актера Анар Рейбанд.

«Он (Сигал) физически не сможет (проголосовать), потому что он в это время будет находиться в Скотсдейле в Аризоне, ближайшее консульство или посольство находятся достаточно далеко. Но он хотел бы (проголосовать)… но у него физически нет такой возможности», — сказал Рейбанд.

Реклама

Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.

Выборы президента пройдут 18 марта.

В 2017 году Сигал высказывался о предполагаемом вмешательстве России в выборы в США.