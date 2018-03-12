Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти Табакова

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Телеканалы меняют сетку вещания из-за смерти народного артиста СССР Олега Табакова, сообщает РИА «Новости».

В частности, «Россия 1» покажет после программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» выпуск «Белой студии», гостем которой был Табаков, а также документальный фильм «Жизнь продолжается. Олег Табаков». Об этом заявили в пресс-службе ВГТРК.

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«В связи с кончиной Олега Табакова телеканал НТВ изменил сетку вещания. Сегодня в 00:20 будет показан художественный фильм «Сирота казанская» с Олегом Павловичем в одной из главных ролей», — сказали в пресс-службе канала.

В субботу, 17 марта, выйдет спецвыпуск передачи «Однажды...» памяти Табакова. Зрители увидят одно из последних интервью артиста.

На канале «Культура» в 20:45 начнётся цикл из пяти программ «В поисках радости», который будет выходить в это время всю неделю и будет посвящен Табакову.

«ТВ Центр» представит в понедельник, 12 марта, документальный фильм «Олег Табаков. Мне есть, что сказать».

Меняет сетку вещания и РЕН ТВ. Он покажет документальный фильм «Олег Табаков. Роль длиною в жизнь» и ленту «Человек с бульвара Капуцинов».

Ранее сообщалось, что МХТ им. Чехова в связи с кончиной Табакова отменил все спектакли.