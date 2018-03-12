«Табакерка» отменила спектакль из-за смерти Табакова

__is_photorep_included11679811: 1

Московский театр-студия под руководством Олега Табакова, также известный как «Табакерка», отменил спектакль «Женитьба», запланированный на 12 марта. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Такое решение принято в связи с кончиной народного артиста СССР Олега Табакова.

Реклама

«Сегодня должен был быть спектакль «Женитьба» по комедии Николая Гоголя, но он отменен. Сейчас вообще идет большой комплекс работ по согласованию большого количества всяческих мероприятий», — сказали в театре.

Ранее сообщалось, что МХТ им. Чехова в связи с кончиной Табакова отменил все спектакли.