В России продлили прокат «Довлатова»

В России продлили прокат фильма «Довлатов» Алексея Германа-младшего, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Как заявили в пресс-службе прокатчика, компании The Walt Disney Company CIS LLC, изначально планировался экспериментальный формат проката с 1 по 4 марта в рамках проекта «Выходные с Довлатовым».

Реклама

Теперь принято решение продлить показы до 11 марта.

«Фильм остается работать на избранных площадках, специализирующихся в прокате арт-кино», — пояснили в компании.

Ранее сообщалось, что «Довлатов» стал самым кассовым фильмом Германа-младшего.