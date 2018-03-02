Козловский и Боярская стали заслуженными артистами России
Данила Козловский и Елизавета Боярская стали заслуженными артистами России. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Кроме того, актриса Людмила Максакова награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.
Реклама
Звание заслуженного деятеля искусств присуждено худруку БДТ имени Товстоногова Андрею Могучему.
Ранее сообщалось, что Путин наградил актрису Светлану Немоляеву почетной грамотой президента.