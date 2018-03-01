Путин поздравил Ирину Купченко с юбилеем и наступающим 8 Марта

Президент России Владимир Путин поздравил актрису Ирину Купченко с юбилеем, сообщает сайт Кремля.

«Примите поздравления с юбилейным днем рождения. Вас, замечательную актрису, искренне любят поклонники театра и кинематографа – за большой и щедрый талант, вдохновенный труд, за подвижническое служение искусству», — отметил Путин в поздравительной телеграмме.

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Глава государства пожелал Купченко новых интересных работ, доброго здоровья и успехов во всех начинаниях.

Кроме того, президент поздравил актрису с наступающим Международным женским днем, который отмечается 8 марта.

Купченко родилась 1 марта 1948 года в Вене. Известна по фильмам «Дворянское гнездо», «Романс о влюбленных», «Одинокая женщина желает познакомиться», а также по спектаклям в Театре имени Вахтангова.