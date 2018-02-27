Драпеко назвала глупым предложение не снимать в госкино актеров, критикующих Россию

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко назвала глупым предложение не снимать в фильмах с государственным финансированием актеров, критикующих Россию, сообщает РИА «Новости».

«Предложение такое совершенно глупое — не снимать артистов с антироссийскими взглядами. А кто будет определять, у них (взгляды) антироссийские или не антироссийские? По суду, что ли, будем запрещать работать?» — сказала Драпеко.

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По ее словам, существует ограниченный перечень профессий, по которому людям запрещено занимать должности в случае, если они нарушили закон.

Как отметила депутат, антироссийские взгляды не попадают под этот перечень, если человек не осужден за это судом.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили не задействовать в госкино актеров с антироссийскими взглядами.