Суд оставил Серебренникова под домашним арестом

Мосгорсуд оставил режиссера Кирилла Серебренникова под домашним арестом до 19 апреля, сообщает РИА «Новости».

«Решение о продлении меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — заявил судья.

Этим же решением суд оставил под домашним арестом еще одного фигуранта дела «Седьмой студии» Юрия Итина. Третий фигурант Алексей Малобродский оставлен в СИЗО.

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На данный момент расследование завершено. Стороны знакомятся с материалами дела.

Ранее Серебренников заявил, что Минкультуры не обращалось с заявлением о хищении бюджетных средств.