Известного шансонье убили в Москве незадолго до концерта

В московской квартире обнаружили тело убитого шансонье Петра Петренко (псевдоним Петр Гара). Об этом сообщает «Вести.Ru».

По данным портала, следователи подозревают в убийстве близкого друга певца. Предположительно, 35-летний Гара был убит еще 14 февраля.

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Отмечается, что несколько дней хозяин квартиры, которую Гара снимал вместе с предполагаемым убийцей, пытался дозвониться певцу, но на звонки тот не отвечал.

19 февраля владелец квартиры вызвал спецслужбы, которые вскрыли дверь. Тело певца нашли в ванной.

На странице шансонье во «ВКонтакте» Гара публиковал запись, в которой анонсировал свой концерт 24 февраля в Москве.