СМИ: Адель заработала £142 млн за один тур

Певица Адель заработала £142 млн (около $197 млн) за один мировой тур, сообщает Sky News.

По имеющимся данным, в 2016-2017 годах исполнительнице платили более $1 млн за одно шоу. Тогда Адель гастролировала в поддержку своего альбома «25».

Информацию раскрыла компания Адель — Remedy Touring. Там уточнили, что из указанной общей суммы певица получила £42 млн, остальное использовалось ее компанией, в том числе на расходы на тур.

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£136 млн заработано на продажах билетов, еще £6,6 млн — на продажах сувенирной продукции.

Ранее сообщалось, что Forbes назвал самую высокооплачиваемую исполнительницу 2017 года.