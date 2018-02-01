Концерт Захара Мая в Петербурге отменили из-за скандала

Концерт украинского певца Захара Мая в Санкт-Петербурге отменили из-за скандала, сообщает «Фонтанка.ру».

Выступление должно было состояться 14 февраля в одном из местных клубов.

По словам владельцев площадки, причиной отмены стал общественный резонанс вокруг высказываний исполнителя. В администрации клуба назвали неприемлемыми с морально-этической точки зрения некоторые публичные заявления Захара Мая.

Билеты можно вернуть в кассах билетных операторов.