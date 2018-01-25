Украинскому каналу назначили проверку из-за «Д'Артаньяна и трех мушкетеров»

Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания решил проверить телеканал «Интер» из-за показа фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи», сообщает РИА «Новости».

Внеплановая проверка связана с тем, что в этих лентах снимались артисты, которые, по мнению Киева, угрожают национальной безопасности страны.

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«Мониторингом Национального совета зафиксировано, что в эфире телеканала 12-15 января 2018 года транслировались фильмы «Д'Артаньян и три мушкетера» с участием Михаила Боярского, Бориса Клюева, Олега Табакова и «Чародеи» с участием Валентина Гафта», — заявил регулятор.

Как отметили в ведомстве, демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо из «черного списка», представляет собой признак нарушения требований закона Украины «О телевидении и радиовещании».

Ранее сообщалось, что на Украине решили проверить телеканалы из-за «Иронии судьбы» и «Кавказской пленницы».