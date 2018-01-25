Путин назвал смерть Сенчиной невосполнимой утратой

Президент России Владимир Путин назвал смерть певицы Людмилы Сенчиной невосполнимой утратой для музыкального искусства и всей отечественной культуры, сообщает сайт Кремля.

«Уважаемый Владимир Петрович, с глубоким прискорбием узнал о кончине Вашей супруги — Людмилы Петровны Сенчиной», — говорится в телеграмме, адресованной мужу певицы Владимиру Андрееву.

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По словам Путина, Сенчину любили за удивительный по красоте голос, за искреннюю, неповторимую манеру исполнения, за доброе, уважительное отношение к своим слушателям.

Как отметил глава государства, светлая память о певице навсегда сохранится в сердцах родных, близких, друзей, всех почитателей ее яркого и щедрого дарования.

Ранее сообщалось, что стала известна причина смерти Людмилы Сенчиной.