«Нелюбовь» номинирована на «Оскар»

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Академия кинематографических искусств и наук объявила номинантов на премию «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке». Список кандидатов на победу опубликован в твиттере организации.

Российская «Нелюбовь» Андрея Звягинцева вошла в число претендентов.

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Ее соперниками стали «Фантастическая женщина» (Чили), «Оскорбление» (Ливан), «О теле и душе» (Венгрия), «Квадрат» (Швеция).

Ранее сообщалось, что «Нелюбовь», не получившая престижный «Золотой глобус», теперь претендует на другую награду — картина вошла в список номинантов на премию Британской киноакадемии BAFTA.