Умер рэпер Фредо Сантана

Американский рэпер Деррик Коулман, выступавший под псевдонимом Фредо Сантана, скончался в возрасте 27 лет, сообщает The Independent со ссылкой на близкого друга Сантаны, продюсера Максо Крима.

Отмечается, что в последнее время исполнитель страдал от проблем со здоровьем. В частности, он был госпитализирован из-за проблем с печенью и почками.

Сантана наиболее известен по роли в клипе рэпера Дрейка на песню «Hold On, We're Going Home». Дрейк также выразил соболезнования в связи со смертью исполнителя.