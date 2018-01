СМИ рассказали о последних перед «падением» днях Харви Вайнштейна

Журнал Vanity Fair рассказал о последних перед «падением» днях американского продюсера Харви Вайнштейна, уличенного в сексуальных домогательствах.

Как утверждается, Вайнштейн знал, что издания The New York Times и The New Yorker готовят разоблачающие статьи о нем, и выбрал стратегию, которая в прошлом приносила ему успех: он нанял первоклассных юристов.

Кроме того, продюсер привлек бывших оперативников спецслужб и частное охранное предприятие для изучения его потенциальных обвинителей, а также журналистов, работающих над материалами о нем, и тех, кто может «сдать» его прессе.

По имеющимся данным, когда Вайнштейн понял, что время и возможности исчезают, то решил взять дело в собственные руки. Например, пишет журнал, в свои последние дни в The Weinstein Company он якобы искал и пытался уничтожить документы, изучал онлайн-коммуникации бывших сотрудников, выяснял, кто стал организатором его «падения».

«Он ужасно выглядел, не мог сфокусироваться», — заявил один из коллег Вайнштейна. По его словам, продюсер находился под огромным финансовым давлением из-за трат на юристов и других советников.

Как утверждает другой источник, Вайнштейн колебался между гневом и приятием и считал, что может исправить ситуацию или по меньшей мере сдержать негативные последствия. Некоторым казалось, что продюсер хочет мести.

Ранее СМИ сообщали, что Вайнштейн заявил своей бывшей жене Ив Чилтон, что как минимум год не будет выплачивать пособие для двух своих дочерей.