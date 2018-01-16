Минкультуры заявило иск о возмещении вреда на 133 млн рублей по делу «Седьмой студии»

Министерство культуры России заявило иск о возмещении вреда более чем на 133 млн руб. в рамках дела «Седьмой студии», сообщает «Интерфакс».

«Действительно, Минкультуры России признано потерпевшей стороной», — сказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что не могут разглашать иные подробности уголовного дела.

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Во вторник, 16 января, Басманный суд Москвы рассматривает вопрос о продлении мер пресечения режиссеру Кириллу Серебренникову, первому генпродюсеру автономной некоммерческой организации «Седьмая студия» и экс-директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому и экс-гендиректору АНО Юрию Итину до 19 апреля.

Ранее сообщалось, что расследование по делу «Седьмой студии» завершено.