Хаматова пришла на заседание по делу Серебренникова

Чулпан Хаматова Михаил Метцель/ТАСС

Актриса Чулпан Хаматова пришла на заседание Басманного районного суда в Москве, сообщает RNS.

В суде должны рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста режиссеру, худруку «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.

Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на финансирование театральных постановок по проекту «Платформа».

Ранее сообщалось, что расследование по делу «Седьмой студии» завершено.