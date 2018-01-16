Хаматова пришла на заседание по делу Серебренникова
Актриса Чулпан Хаматова пришла на заседание Басманного районного суда в Москве, сообщает RNS.
В суде должны рассмотреть ходатайство следствия о продлении ареста режиссеру, худруку «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова.
Серебренников и другие фигуранты дела «Седьмой студии» обвиняются в хищении бюджетных средств, выделенных на финансирование театральных постановок по проекту «Платформа».
Ранее сообщалось, что расследование по делу «Седьмой студии» завершено.