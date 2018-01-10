Соловьев рассказал, почему «Россия 1» победила Первый канал по итогам 2017 года

Телеведущий Владимир Соловьев рассказал «Газете.Ru», почему по итогам 2017 года «Россия 1» снова обогнала Первый канал.

«Мне кажется, что это связано с тем, что у нас очень взвешенная, четкая, грамотная и просчитанная линейка, — сказал Соловьев. — Мы четко понимаем, кто наш зритель, кто в какой момент находится у телевизора и какой продукт наиболее точно соответствует его интересам».

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Согласно данным компании Mediascope, которые имеются в распоряжении «Газеты.Ru», среднегодовая доля аудитории «России 1» составила 13,2% среди зрителей старше 4 лет в городах с населением больше 100 тыс. человек. На втором месте, как и в 2016 году, оказался Первый канал с долей аудитории 12,1%.

«Если быть объективным, у нас совершенно блестящая линейка политических ток-шоу: это, конечно, и Дмитрий Константинович Киселев, и Сергей [Борисович] Брилев, и прекрасно работающие ребята из «60 минут» — Ольга Скабеева и Евгений Попов», - отметил Соловьев.

«Конечно, большое приобретение, если я так могу сказать, — это замечательный Андрей Малахов, — подчеркнул телеведущий «России 1». — Я также очень рад, что Боря Корчевников нашел свой тайм-слот и у него очень хорошие показатели».

Вместе с тем, как в конце прошлого года сообщалось в эфире программы «Время», из десяти самых популярных у зрителя программ девять вышли именно на Первом канале.