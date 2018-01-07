Еще одну книгу автора «Игры престолов» превратят в сериал

По еще одной книге автора «Игры престолов» Джорджа Мартина снимут сериал. Об этом сообщил телеканал Syfy.

Речь идет об экранизации книги «Ночной полет», написанной в 1980-м году. В главной роли сыграет Гретхен Мол, известная по сериалу «Подпольная империя».

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Сюжет сериала развернется вокруг группы ученых, которые на космическом корабле отправляются на край Солнечной системы в надежде установить контакт с инопланетянами.

Отмечается, что в создании сериала поучаствуют Universal Cable Productions и Netflix.

Ранее Джордж Мартин готов обратиться к русской истории за вдохновением.