Собянин поздравил с днем рождения Сергея Шакурова

Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с днем рождения народного артиста РСФСР Сергея Шакурова. Поздравительная телеграмма опубликована на официальном портале мэра и правительства столицы.

По словам Собянина, Шакуров является выдающимся актером, который «вписал много ярких страниц в летопись отечественного искусства».

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«В Вашем творческом багаже десятки прекрасных театральных ролей, за каждой из которых - глубокое понимание образа героя и мастерство перевоплощения. Популярные фильмы с Вашим участием являются любимой классикой российского кинематографа», — заявил Собянин.

Сергей Шакуров родился 1 января 1942 года в Москве. В 1961 году он поступил в школу-студию при Центральном детском театре, в 1964-м был принят в Драматический театр на Малой Бронной, в котором работал до 1965 года. В 1965–1971 годах Сергей Шакуров был актером Центрального академического театра Советской Армии.

Зрителям артист известен по фильмам «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Любимая женщина механика Гаврилова», «Экипаж», сериалам «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», «Тайны дворцовых переворотов» и «Белая гвардия».