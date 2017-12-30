Ринго Старр стал рыцарем

Британский музыкант, экс-барабанщик The Beatles Ринго Старр удостоен рыцарского звания. Об этом сообщает Sky News.

Звание рыцаря Старр получил за свой вклад в музыку и благотворительность.

«Это здорово! Для меня это большая честь и радость, что моя музыка и работа в благотворительности... получили признание. Мир и любовь. Ринго», — говорится в телеграмме музыканта по случаю получения рыцарского звания.

Старр стал рыцарем на 20 лет позднее, чем его напарник по The Beatles Пол Маккартни.