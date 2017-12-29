Во Франции сняли с эфира фильм о теракте в «Батаклане» из-за скандала

Канал France 2 снял с эфира художественный фильм «Той ночью» о теракте в парижском «Батаклане» из-за скандала, сообщает Vanity Fair.

Новая дата показа пока не назначена.

Лента с участием актрисы Сандрин Боннэр представляет собой любовную историю, разворачивающуюся на фоне терактов в Париже, произошедших 13 ноября 2015 года.

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Картина подверглась критике со стороны родственников жертв. В частности, была создана соответствующая петиция.

Канал в ответ отменил показ фильма, запланированный на 28 декабря, и пообещал провести консультации.